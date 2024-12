Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da je Moskva ponoči sestrelila 46 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov nad svojo mejo in južnimi regijami, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V sobotnem ruskem obstreljevanju regije Doneck sta bila medtem po ukrajinskih podatkih ubita dva človeka, eden pa ranjen.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, so do današnjega jutra 17 brezpilotnih letalnikov sestrelili nad mejno regijo Belgorod, 12 nad regijo Kursk, kjer ukrajinske sile zasedajo del ruskega ozemlja, ostala pa nad južnima regijama Rostov in Astrahan.

V sobotnem ruskem obstreljevanju regije Doneck sta bila ubita dva človeka, eden pa je bil ranjen, je povedal vodja regionalne vojaške uprave Donecka Vadim Filaškin, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

"Rusi so 7. decembra v mestu Dačno ubili dva prebivalca regije Doneck. Še ena oseba v regiji je bila čez dan ranjena," je zapisal Filaškin na Telegramu. Filaškin je še izjavil, da so ruske sile v preteklem dnevu sedemkrat obstreljevale naseljena območja regije Doneck.

Navedel je, da so s frontne črte v regiji Doneck evakuirali 158 ljudi, vključno s 13 otroki. Po podatkih vojaške uprave Donecka je bilo od začetka spopadov v tej regiji ubitih 2.894 ljudi in 6.498 ranjenih. Skupno število žrtev ne vključuje Mariupola in Volnovake.

Ruske sile so sicer v regiji Doneck zavzele še eno vas, Blagodatno, je po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo.