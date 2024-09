Rusija šest britanskih diplomatov obtožila vohunjenja

Ruske oblasti so danes sporočile, da so šestim britanskim diplomatom z veleposlaništva v Moskvi preklicale akreditacije zaradi suma vohunjenja, ogrožanja varnosti in prevratnih dejavnosti. Hkrati naj bi imeli dokaze, da britansko zunanje ministrstvo v Londonu zaostruje mednarodne politične in vojaške razmere s ciljem poraza Rusije.