Rusija prepovedala gruzijskim letalskim družbam uporabo zračnega prostora

Odnosi med Rusijo in Gruzijo so se znova zapletli v četrtek zvečer, ko so v Tbilisiju izbruhnili množični protesti zaradi obiska delegacije ruske dume v gruzijskem parlamentu. Opozicijo in protestnike je namreč razhudila poteza predsednika gruzijskega parlamenta Iraklija Kobačidzeja, ker je dopustil ruskemu poslancu Sergeju Gavrilovu, da je s sedeža predsednika parlamenta nagovoril gruzijske poslance.

To je močno razjezilo zlasti opozicijske poslance, saj je Gruzija v zelo slabih odnosih z Rusijo. Leta 2008 je ta tudi vojaško posredovala v Gruziji, nato pa podprla odcepitev Severne Osetije in Abhazije od Gruzije.

Kljub odstopu še naprej protestirajo

Kmalu zatem se je v gruzijski prestolnici zvečer zbrala množica več kot 10.000 protestnikov, ki je zahtevala odstop Kobačidzeja. Ko so skušali vdreti v poslopje parlamenta, je posredovala policija in proti protestnikom uporabila tudi solzivec, gumijaste naboje in vodne topove. Ranjenih je bilo najmanj 240 ljudi.

Kabačidze je nato v petek pristal na zahteve protestnikov in odstopil s položaja. A s tem protestnikov in opozicije ni pomiril. V Tbilisiju se je znova zbralo več kot 10.000 protestnikov, ki zdaj zaradi policijskega nasilja zahtevajo tudi odstop notranjega ministra Giorgija Gaharije, zahtevajo pa tudi predčasne volitve. Redne naj bi sicer v državi izvedli prihodnje leto.