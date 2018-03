Rusija bo kmalu izgnala britanske diplomate

"Za nas je stališče britanske strani absolutno neodgovorno," je danes dejal tiskovni predstavnik ruskega predsednika Dmitrij Peskov. Napovedal je, da bodo povračilni ukrepi sledili kmalu in da se bo predsednik Vladimir Putin odločil za možnost, ki bo najbolj ustrezala ruskim interesom.

Obtožbe britanske premierke označil za nore

Tudi zunanji minister Lavrov je napovedal, da bodo britanske diplomate izgnali kmalu, obtožbe britanske premierke Therese May na račun Rusije pa je označil za nore. Lavrov je še dejal, da je britanska vlada tako pristopila k temu primeru zaradi težav, ki jih ima z brexitom.

Francija podprla London in napovedala ukrepe proti Rusiji

Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem izrazil podporo Veliki Britaniji. "Velika Britanija od začetka tedna podrobno seznanja Francijo z dokazi, ki so jih zbrali britanski preiskovalci, in ti kažejo na rusko odgovornost za napad," so sporočili iz Macronovega urada.

"Francija deli britansko oceno, da ni druge verodostojne razlage, in izraža solidarnost s svojo zaveznico," so sporočili iz Elizejske palače po jutranjem telefonskem pogovoru Macrona in Mayeve. Voditelja sta obsodila vsakršno uporabo kemičnega orožja in se strinjala o pomenu evropske in čezatlantske enotnosti.

Macron je kasneje napovedal, da bo Francija v prihodnjih dneh uvedla ukrepe proti Rusiji.

Mayeva je v sredo po izteku ultimata, ki ga je postavila Moskvi, da pojasni zastrupitev nekdanjega dvojnega agenta, sporočila, da bo Velika Britanija izgnala 23 ruskih diplomatov in prekinila vse diplomatske stike z Rusijo na najvišji ravni.

66-letnega Skripala in njegovo 33-letno hčer Julijo so 4. marca našli nezavestna na klopi v parku v Salisburyju na jugu Anglije. Oba sta še vedno v kritičnem stanju. Zastrupljena sta bila z živčnim strupom novičok. Gre za skupino naprednih živčnih strupov, ki jih je v 70. in 80. letih preteklega stoletja razvila Sovjetska zveza.