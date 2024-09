Rusi pridržali šest ljudi, med njimi tri najstnike, ki naj bi izvajali požige

Ruska zvezna varnostna služba (FSB) je danes sporočila, da je pridržala šest ljudi, med njimi tri najstnike, ki naj bi po naročilu ukrajinske obveščevalne službe izvajali požige železniške in komunikacijske infrastrukture. Sumijo jih terorizma in izdaje, za kar jim grozi dosmrtni zapor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski državni mediji so objavili videoposnetke, v katerih je mogoče videti potek pridržanja in v katerih naj bi osumljenci priznali požige komunikacijske infrastrukture. Po navedbah FSB osumljenci prihajajo iz Sibirije ter iz osrednjega in južnega dela Rusije. Najmlajši osumljenec naj bi bil rojen leta 2009.

V Ukrajini je bilo zaradi domnevnih sabotaž aretiranih sto Rusov

Osumljence so ukrajinske tajne službe rekrutirale za kriminalno dejavnost v zameno za plačilo od 10 do 15 tisoč rubljev (od 97 do 145 evrov), so navedli v FSB.

Od začetka vojne v Ukrajini je bilo zaradi domnevnih sabotaž in požigov vojaških, železniških in infrastrukturnih objektov aretiranih več kot sto Rusov. Oblasti so jih označile za izdajalce in saboterje in jih obsodile na dolge zaporne kazni, poroča AFP.