Avtor:
K. M.

Torek,
14. 10. 2025,
6.36

Torek, 14. 10. 2025, 6.36

Rusi izvedli močan napad na Harkov: prizadeta bolnišnica, 30 tisoč ljudi je brez elektrike

Avtor:
K. M.

Napadi so usmerjeni predvsem na energetske cilje.

Napadi so usmerjeni predvsem na energetske cilje.

Foto: Reuters

Ruske sile so napadle Harkov z vodenimi bombami in v treh okrožjih izklopile elektriko za 30 tisoč odjemalcev, so sporočili lokalni uradniki.

Regionalni direktor Oleg Sinehubov je v aplikaciji za sporočanje Telegram zapisal, da so ruske sile z vodenimi bombami napadle okrožji Nemišljanski in Slobicki na jugovzhodu ter okrožje Ševčenkivski na severu mesta Harkov.

Župan Ihor Terekov je za lokalno televizijo dejal, da so tri bombe poškodovale bolnišnico in zadele daljnovode. Izpad elektrike je prizadel skoraj 30 tisoč odjemalcev.

Povedal je, da so bili štirje ljudje poškodovani, večina zaradi letečega stekla, nekatere paciente pa so premestili na druge oddelke. "Žal je bila bolnišnica precej hudo poškodovana in v njej so bili pacienti. Štirje ljudje so bili poškodovani, razbitih pa je bilo približno 200 oken," je dejal Terehov.

"Napadi so usmerjeni predvsem na energetske cilje – proizvodnjo, prenos, električno omrežje. Cilj je onemogočiti delovanje električnega omrežja," je dodal. 

V zadnjih tednih so ruske sile svoje napade osredotočile na cilje, povezane z ukrajinskim elektroenergetskim omrežjem in plinsko industrijo.

V mestu Kostjantinivka v vzhodni Doneški regiji, enem glavnih ciljev počasnega ruskega napredovanja skozi območje, je ruski napad brezpilotnega letala v ponedeljek ubil dve osebi v avtomobilu, je dejal vodja mestne vojaške uprave.

Rusko obrambno ministrstvo je v ponedeljek sporočilo, da so njihove sile na poti skozi vzhodno Ukrajino zavzele dve novi vasi – eno v Doneški regiji in drugo blizu Kupjanska na severovzhodu.

Prvi korpus ukrajinske nacionalne garde pa je poročal, da je odbil poskus ruskih sil, da bi napredovale v bližini mesta Dobropilja v Doneški regiji.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in drugi uradniki so poročali o uspehih vojske v okolici Dobropilje, blizu ključnega logističnega središča Pokrovske.

