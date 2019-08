Republikanski kongresnik: Brez posilstev in incesta ne bi bilo človeštva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Republikanski kongresnik iz Iowe Steve King, ki se je zaradi svojih skrajno desničarskih izjav že večkrat znašel v težavah, je v sredo dejal, da brez posilstev in incesta človeška vrsta ne bi več obstajala. King je s tem utemeljeval popolno prepoved splava tudi v primeru posilstva ali incesta.

King je svoje stališče do splava pojasnjeval 50 članom konservativnega kluba v kraju Urbandale. "Če bi šli skozi družinsko drevo vseh ljudi in izločili vse, ki so bili spočeti s posilstvom ali incestom, ali bi bilo še kaj prebivalcev na svetu? Če upoštevam vse vojne, vsa posilstva, vsa pustošenja po različnih narodih. Vem, da ne morem reči, da tudi sam nisem bil produkt tega," je dejal King.

Predstavniški dom zveznega kongresa je januarja obsodil Kinga zaradi izjave za New York Times, kjer je spraševal, zakaj je bela nadvlada za nekoga lahko žaljiv izraz. Republikanci so mu nato odvzeli vse položaje v kongresnih odborih.