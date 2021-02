Redki prizori iz ZDA: južni del zajelo hudo snežno neurje

Osrednji del juga ZDA je v nedeljo in danes prizadelo veliko snežno neurje z nizkimi temperaturami, ki so za ta del države povsem neobičajne. V Teksasu, Oklahomi in Arkansasu so razglasili izredne razmere. Sneži tudi v Louisiani, Misisipiju, Tennesseeju, Kentuckyju, Zahodni Virginiji in na jugu Ohia.

Pričakujejo do pol centimetra debelo plast ledu po cestah in ponekod na jugu do 30 centimetrov debelo snežno odejo. Z juga ZDA že poročajo o številnih prometnih nesrečah, motnjah pri dobavi električne energije ter zapiranju letališč, poroča STA.

Trenutno zimsko vreme na jugu ZDA že primerjajo z orkanom najvišje, pete kategorije, ker na sneg in led niso pripravljeni. Do davi so odpovedali približno tri tisoč poletov. Samo na letališču Dallas-Fort Worth, kjer je temperatura padla na minus 15 stopinj Celzija, so jih odpovedali 1.500.

Izredne razmere v Teksasu

Foto: Reuters Guverner Teksasa Greg Abbott je razglasil izredne razmere za vse območje zvezne države, to pa je v nedeljo zvečer storil tudi predsednik ZDA Joe Biden, da bi olajšal dostavo zvezne pomoči prizadetim.

Abbott ter guvernerja Arkansasa Asa Hutchinson in Oklahome Kevin Stitt so mobilizirali nacionalne garde, vojska pa pomaga pri reševanju voznikov, ki jih je neurje ujelo na cestah, poroča STA.

Območje je sicer v primežu snega in ledu že teden dni. Pri Dallasu oziroma Fort Worthu se je prejšnji teden zgodilo veliko verižno trčenje okoli 300 vozil, pri čemer je umrlo šest ljudi.

Opozorilo pred snežnim neurjem za več kot 150 milijonov prebivalcev

Sneg in mraz se širita naprej proti severovzhodu ZDA in trenutno opozorilo pred snežnim neurjem velja za okoli 150 milijonov prebivalcev ZDA. Na severu so sicer takih zim vajeni in težave niso tako velike kot na jugu.

V Teksasu je bilo začasno brez elektrike 2,6 milijona odjemalcev, v Oklahomi pet tisoč, v Arkansasu pa tri tisoč. V Teksasu so električni regulatorji vpeljali rotacijske redukcije, da ohranijo delovanje sistema, in za nekaj ur je potem brez elektrike ostalo po več sto tisoč odjemalcev naenkrat.

Prebivalce zato pozivajo, naj varčujejo z elektriko, kar je seveda ob temperaturah pod ničlo večinoma pobožna želja. Mraz in led sta poskrbela, da je v Teksasu onemogočena polovica vseh zmogljivosti elektrarn na veter, in to v času, ko so potrebe po elektriki največje.