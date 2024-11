Razrešenega hrvaškega ministra za zdravje vklenjenega privedli na zaslišanje #foto

Premier Andrej Plenković je včeraj nemudoma, ko je v javnosti odjeknila novica o aretaciji zdravstvenega ministra Vilija Beroša, le tega razrešil z ministrske funkcije.

Preiskovalni sodnik zagrebškega županijskega sodišča je danes za Beroša odredil enomesečen preiskovalni pripor, prav tako tudi za podjetnika Sašo Pozderja, osumljena korupcije pri nakupu opreme za bolnišnice. Tretji osumljenec, nevrokirurg in lastnik zasebne poliklinike Krešimir Rotim, se bo branil s prostosti.

Foto: Pixsell Po pisanju hrvaških medijev, ki jih povzema tiskovna agencija Hina, je Rotim priznal sodelovanje pri dogovarjanju za posle, zato tožilstvo zanj ni zahtevalo pripora.

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je po svoji preiskavi sporočil, da so Beroš, Pozder in Rotim osumljeni zlorabe položaja, trgovanja z vplivom ter dajanja in prejemanja podkupnine.

Skupaj naj bi Pozderjevemu podjetju v postopkih javnih naročil priskrbeli za 1,4 milijona evrov poslov ter mu z razliko med tržno in nabavno ceno robotskih mikroskopov zagotovili dobiček v vrednosti skoraj 495.000 evrov.

Foto: Pixsell Po navedbah Uskoka je trojica sodelovala pri prodaji medicinske opreme avstrijskega proizvajalca zdravstvenim ustanovam v državni lasti. Beroš je pri tem uporabil avtoriteto ministra za zdravje in zahteval od direktorjev bolnišnic, da se srečajo s Pozderjem in mu zagotovijo posel. Poleg tega je Beroš osumljen, da je z državnim denarjem preplačal opremo, ki jo je prodajalo Pozderjevo podjetje.

Uskok tudi sumi, da je Rotim po navodilih Pozderja prilagodil razpis za nabavo medicinske opreme v kliničnem centru Sestre milosrdnice v Zagrebu, poslovnež pa je njegovi polikliniki v zameno podaril robotski mikroskop.

Pozder je še osumljen, da je lani s 100.000 evri skušal podkupiti predstojnika direktorja splitskega kliničnega centra Julija Meštrovića, ki pa je podkupnino zavrnil.

Foto: Pixsell

Preiskavo proti Berošu, Rotimu, Pozderju ter še štirim osumljencem je uvedel tudi urad Evropskega javnega tožilca (EPPO), in sicer zaradi suma kaznivih dejanj prejemanja in dajanja podkupnine, zlorabe položaja in pooblastil ter pranja denarja.