Raziskava ZN: Suša povečuje tveganje za ponoven vznik skrajnežev v Iraku

Podnebne spremembe so tesno povezane z varnostjo držav, so v soboto objavljeni razsikavi opozorili strokovnjaki Združenih narodov. Posvarili so, da bi lahko v Iraku ob neuspešnemu spopadanju s sušo in drugimi podnebnimi pojavi ponovno vzniknile skrajne skupine, kot je Islamska država.

Posebna strokovna skupina, ki je preučevala varnostna tveganja, povezana s podnebjem, je raziskavo že julija predstavila Varnostnemu svetu Združenih narodov, v soboto pa je bila ta tudi javno objavljena, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Kombinacija hidroloških omejitev, povišane temperature in ekstremnih vremenskih pojavov ogroža osnovne vire in življenja Iračanov," si o socialnem kontekstu poevzanim s spremembami v okolju zapisali v ugotovitvah.

Po mnenju strokovnjakov pa bosta neuspešen nadzor in obravnava teh podnebnih tegob v prizadetih območjih povečala tveganje za večjo podporo skrajnim skupinam, kot so Islamska država in njene naslednice.

Huda suša, ogrožena prehrambena varnost

V Iraku se soočajo s hudo sušo, nivoji vode so najnižji po letu 1931. V minulih letih se je poleg tega pretok rek znižal za 40 odstotkov, kar je prizadelo kmetijski sektor države in ogrozilo prehrambeno varnost prebivalcev.

Strokovnjaki vzrok za primanjkovanje vode pripisujejo "klimatskim spremembam, nerednim padavinam, zmanjšanju vodnega pretoka iz Irana in Turčije, šibkim namakalnim sistemom, ki so bili poškodovani v vojni, ter pomanjkanju gospodarskih in političnih investicij".

Iraški kmetijski sektor je eden največjih sektorjev v državi po številu zaposlenih, a je njegovemu ministrstvu kljub temu dodeljen eden najnižjih proračunov.

Finančno je močno podhranjeno tudi tamkajšnje ministrstvo za vodne vire, ki kljub več desetletjem načrtovanj ni zmoglo modernizirati potrebne infrastrukture.