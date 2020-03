Raziskava: covid-19 resneje ogroža vse po 50. letu starosti

Bistveno večje tveganje za razvoj težje oblike bolezni ali celo smrt zaradi okužbe z novim koronavirusom obstaja pri vseh starejših od 50 let, in ne le pri starostnikih, razkriva nova britanska raziskava, objavljena v reviji The Lancet.

Raziskovalci iz Velike Britanije so analizirali več kot 3.600 potrjenih primerov covid-19 na Kitajskem, pa tudi podatke več sto ljudi, ki so se v domovino vrnili iz mesta Wuhan. Ugotovili so, da starost izjemno pomembno vpliva na resnost bolezni, poroča STA.

S starostjo narašča tudi potreba po bolnišničnem zdravljenju

Skoraj petina starejših od 80 let je glede na ugotovitve potrebovala bolnišnično zdravljenje, medtem ko je ta delež med starimi od 40 do 49 let znašal 4,3 odstotka, med starimi od 20 do 29 let pa približno odstotek.

Med okuženimi v starosti med 50 in 59 let je bil delež tistih, ki so zaradi bolezni pristali v bolnišnici, 8,2 odstotka, po pisanju STA ugotavlja raziskava, ki sicer pri izračunu deleža upošteva tudi ocene glede števila primerov, ki niso bili klinično potrjeni.

Starejši od 50 precej bolj ogroženi

"Obstajajo primeri, ki štrlijo iz povprečja in so deležni veliko medijske pozornosti, a naša analiza zelo jasno kaže, da je pri starejših od 50 let bolnišnično zdravljenje veliko verjetnejše kot pri mlajših od 50 let in večji delež primerov se lahko konča s smrtjo," je izsledke raziskave po poročanju STA komentirala njena soavtorica Azra Ghani z Imperial Collegea v Londonu.

Virus precej manj smrtonosen, kot so predvidevali

Glede na študijo, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP, je bila sicer stopnja smrtnosti na Kitajskem 1,38-odstotna. Ob upoštevanju ocene števila nepotrjenih primerov ta celo pade na 0,66 odstotka. Kot opozarjajo avtorji, je smrtnost res bistveno nižja od predhodnih ocen, je pa covid-19 kljub temu veliko bolj smrtonosen kot nekateri pandemski virusi iz preteklosti, med drugim H1N1, piše STA.

V prizadevanjih za omejitev širjenja novega koronavirusa več milijard ljudi po svetu ostaja doma. Glede na zadnje podatke se je po vsem svetu potrjeno okužilo več kot 800 tisoč ljudi, 38 tisoč jih je umrlo. A kot poudarjajo strokovnjaki, je brez obširnega testiranja nemogoče vedeti, koliko ljudi se je dejansko okužilo in koliko jih je okrevalo. To pomeni, da je dejanska stopnja smrtnosti, tako kot ugotavljajo tako zadnja študija v reviji Lancet kot predhodne raziskave na Kitajskem, najverjetneje precej nižja, še poroča STA.