Putin in Zelenski na vrhu G20? Razmišljamo v katere hotele ju bomo namestili. #vŽivo

226. dan vojne v Ukrajini. Indonezijski otok Bali bo 15. in 16. novembra prizorišče vrha G20 oziroma 20 najmočnejših držav na svetu. Na vrh sta bila povabljena ukrajinski in ruski predsednik Volodimir Zelenski in Vladimir Putin. Če bi se sreačanja udeležila oba, bi bilo to njuno prvo srečanje, odkar se je začela ruska agresija na Ukrajino.