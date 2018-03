Putin glavni in edini favorit na ruskih predsedniških volitvah

V Rusiji potekajo predsedniške volitve, na katerih lahko pričakujemo gladko zmago aktualnega ruskega predsednika Vladimirja Putina. Javnomnenjske ankete dolgoletnemu ruskemu voditelju napovedujejo približno 70-odstotno podporo. Volišča so se na Daljnem vzhodu odprla že v soboto zvečer po srednjeevropskem času, v Moskvi pa danes ob 8. uri po lokalnem času. Prva poročila govorijo o visoki udeležbi.

Izid volitev je po oceni poznavalcev bolj ali manj že znan, vprašanje pa je, kakšna bo volilna udeležba. Foto: Reuters

Ker je izid današnjih volitev bolj ali manj znan vnaprej, se v Kremlju bojijo, da jih bo zaznamovala nizka udeležba, ki bi zmanjšala legitimnost rezultata, zato so vložili veliko truda v prepričevanje Rusov, naj pridejo na volišča. Tudi predsednik Vladimir Putin je v petek pozval državljane, naj se udeležijo volitev.

Prva poročila kažejo, da bo volilna udeležba višja kot pred leti

Volišča so se odprla ob 8. uri zjutraj po lokalnem času in se bodo zaprla ob 19. uri, nazadnje v ruski enklavi Kaliningrad. Takrat naj bi bili znani tudi prvi rezultati. Iz Daljnega vzhoda in Sibirije medtem že prihajajo prva, za Kremelj pomirjujoča poročila o visoki volilni udeležbi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na polotoku Kamčatka naj bi tako v prvih sedmih urah od odprtja volišč glasovalo dobrih 54 odstotkov volilnih upravičencev, kar je kar osem odstotnih točk več kot na prejšnjih predsedniških volitvah leta 2012. S sibirskega Irkutska poročajo o šest odstotnih točk višji udeležbi.

Putin: Prepričan sem v pravilnost svojega programa

Med tistimi, ki so na enem od volišč v Moskvi danes že oddali svoj glas, je tudi sam Putin. Ob tem je dejal, da je "prepričan v pravilnost programa, ki ga predlagam za državo". Volilnega izida ni želel napovedovati. Kot je zatrdil, mu je vseeno, s kakšno prednostjo bo zmagal, zadovoljen bo z vsakim odstotkom, ki mu bo omogočil nadaljnje izpolnjevanje nalog predsednika.

Na volitvah leta 2012 je bila volilna udeležba sicer 65,3-odstotna, Putin pa je slavil s 64,4-odstotno podporo. Volilnih upravičencev v Rusiji je približno 109 milijonov. Tokrat na volitvah sodelujejo tudi prebivalci nekdaj ukrajinskega polotoka Krim, ki si ga je Rusija priključila pred natanko štirimi leti, prav na današnji dan.

Opozicijski voditelj Aleksej Navalni zaradi pogojne kazni ne sme kandidirati na volitvah. Foto: Reuters

Navalni zaradi pogojne kazni ne sme kandidirati

Opazovalci, ki jih je na volišča po vsej državi poslala ruska opozicija, se medtem pritožujejo, da jih na številna volišča ne spustijo. Volitve sicer spremljajo tudi mednarodni opazovalci, bilo naj bi jih okoli 150.

65-letni Putin, ki Rusiji kot predsednik ali premier vlada že od leta 1999, tudi na tokratnih volitvah nima prave konkurence, saj so glavnega opozicijskega politika Alekseja Navalnega že pred časom izločili iz tekme.

Eden najglasnejših Putinovih kritikov ni smel kandidirati zaradi obsodbe na pogojno zaporno kazen pred petimi leti. 41-letnik je pozval k bojkotu "kvazivolitev" in izrazil upanje, da bo na volišča prišlo čim manj ljudi.

Kremelj državljane pozval, naj se udeležijo volitev v čim večjem številu

S Putinom se bo za predsedniški položaj pomerilo sedem kandidatov. Glede na ankete naj bi kandidat ruske komunistične partije Pavel Grudinin prejel od sedem do osem odstotkov glasov, nacionalist Vladimir Žirinovski od pet do šest odstotkov, televizijska voditeljica Ksenija Sobčak odstotek ali dva, preostali kandidati pa približno odstotek.

