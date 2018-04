Puigdemont kljub priporu in možni izročitvi ne namerava iz politike

Mineva natanko pol leta od referenduma o neodvisnosti Katalonije. Ob tej priložnosti se je, čeprav v nemškem priporu, oglasil odstavljeni katalonski voditelj Carles Puigdemont, in napovedal, da se iz politike ne bo umaknil. "Ne bom obupal, ne bom se vdal, ne bom se umaknil pred nezakonitim ravnanjem tistih, ki so izgubili na volitvah," je sporočil.

Puigdemont sicer v priporu nima dostopa do interneta, lahko pa telefonira in pod nadzorom opravlja tudi videoklice. Njegova sporočila na družbenih omrežjih naj bi tako razširjali njegovi podporniki.

Na družbenih omrežjih Twitter in Instagram je tako s pomočjo svojih podpornikov poudaril, da je bil referendum oziroma "dan ljudskega dostojanstva in barbarstva policije" začetek nove dobe, "od katere ni vrnitve". Beseda državljanov po njegovem ne more biti nikoli zločin, ob tem pa je člane odstavljene regionalne vlade označil za politične zapornike, ki pa so svobodni v duhu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tudi danes je sicer potekal protest za Puigdemontovo izpustitev, v Berlinu se je zbralo okoli 400 ljudi. Foto: Reuters

Aretacija pred tednom dni

Puigdemonta, ki je od jeseni živel v prostovoljnem izgnanstvu v Belgiji, so na podlagi evropskega pripornega naloga pred tednom dni aretirali na avtocestnem postajališču v Nemčiji. Vse odtlej je v priporu v mestu Neumünster, kjer bo ostal vsaj do odločitve pravosodja v zvezni deželi Schleswig-Holstein glede morebitne izročitve.

Katalonija vse od razglasitve neodvisnosti 27. oktobra lani pod neposrednim upravljanjem Madrida, še vedno nima delujoče vlade, saj je večina najvidnejših neodvisnosti naklonjenih politikov bodisi v priporu bodisi v tujini.