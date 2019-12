Psi so se izkazali s pogumno reševalno akcijo #video

Območje na jugozahodu Anglije je pred dnevi zajelo močno deževje, kar je povzročilo tudi porast reke na območju grofije Dorset. Štiridesetletna kmetica Jemma Harding se je zbala, da bo njena čreda ovac zaradi tega utonila.

A k sreči so ji na pomoč priskočili Bee, Ghost, Blaze, Jack in Kea, štirje psi pasem borderski ovčar in novozelandski ovčar, ki so v 40-minutni akciji premagovali močan rečni tok, da bi rešili čredo.

"Brez mojih psov mi ne bi uspelo rešiti črede," je povedala srečna lastnica. "Tako pogumni in močni so - vsak je vreden 20 mož. Ne pritožujejo se, ne stokajo, preprosto naredijo to, kar morajo," je še povedala za britanski tabloid Metro in dodala, da nekateri psi sploh ne marajo vode.