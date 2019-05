Prvi javni nastop tajskega kraljevega para #video

Tajski kralj Maha Vajiralongkorn in kraljica Suthida sta danes ob koncu tridnevnega obreda kronanja z balkona Velike palače pozdravila več desettisočglavo množico. Njun prvi skupni nastop v vlogi kraljevega para so pospremili s predvajanjem kraljeve himne in častnimi salvami v ozadju.

Tajski podaniki so bili oblečeni v rumene majice, saj rumeno barvo povezujejo z rojalizmom. Mahali so s tajskimi in kraljevimi zastavami ter vzklikali: "Naj dolgo živita veličanstvi!"

Voditelj tajske hunte, premier Prajut Čan Oča, je ob tem kraljevemu paru obljubil zvestobo. Sledil je kraljev govor.

Pred palačo prišli več ur prej

"S kraljico sva zelo vesela, da so številni prišli in enotno izrazili dobre želje ob mojem kronanju. Naj bodo vsi srečni in uspešni v vsem, kar si želijo," je med drugim dejal novi tajski kralj.

Številni tajski podložniki so danes na omejeno območje pred nastopom kraljevega para prišli več ur prej, da bi si zagotovili primerno mesto. Pred močnim soncem so se zaščitili s pokrivali in dežniki. Nekateri so se tudi onesvestili, zaradi česar so reševalci množico škropili z vodo.

Tajski kralj je množico pozdravil z balkona kraljeve palače. Foto: Reuters

"Prišla sem ob četrti uri zjutraj. Pripeljali so me otroci. Sploh nisem spala," je dejala 65-letna kmetica, ki je prišla iz sto kilometrov oddaljene province Ratčaburi na zahodu države. "Gre za edinstveno priložnost v življenju. Tega ne smem zamuditi," je dodala.

Kronanje kralja, ki je stalo približno 31 milijonov dolarjev, so pripravili dve leti in pol po tem, ko je Vajiralngkorn zasedel prestol po smrti svojega očeta, kralja Bhumibola Adulyadeja. Letošnje kronanje je bilo prvo v zadnjih skoraj sedmih desetletjih.

66-letni tajski kralj je soprogo, svojo nekdanjo telesno stražarko, 40-letno Suthido Vajiralongkorn Na Ayudhya, imenoval za tajsko kraljico minulo sredo, tri dni pred kronanjem. Tajski kralj ima sicer iz prejšnjih treh zakonov pet sinov in dve hčerki. Velja za enega najbogatejših monarhov na svetu.

Kronanje so na Tajskem izvedli v času politične negotovosti. Volilna komisija namreč še vedno ni objavila rezultatov splošnih volitev, ki so potekale marca letos. To so bile tudi prve volitve po vojaškem prevratu leta 2014.