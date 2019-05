Na Tajskem tudi uradno okronali kralja Vajiralongkorna #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kraljevi palači v Bangkoku so na današnji razkošni slovesnosti, ki je vključevala budistično in hindujsko obredje, tudi uradno okronali tajskega kralja Maho Vajiralongkorna. Kralj se je zavezal, da bo vladal s pravičnostjo in v imenu tajskih ljudi.

Začetek slovesnosti je zaznamoval obred očiščenja in maziljenja v belo oblečenega kralja s sveto vodo, ki so jo zbrali po vsej Tajski, budistični menihi pa so odpeli mantro. Slovesnosti, ki je simbolizirala transformacijo kralja iz človeka v božanstvo, se je udeležilo tudi več hindujcev.

Tridnevno kronanje se bo končalo v ponedeljek, ko bo kralj nagovoril množico z balkona kraljeve palače. Foto: Reuters

66-letni monarh si je nadel 7,3-kilogramsko zlato krono, okrašeno z indijskimi diamanti. V svojem prvem nagovoru se je zavezal, da bo vladal s pravičnostjo in v korist tajskih ljudi.

Javnost je imela na začetku tridnevnega kronanja, ki se je začelo nekaj po deseti uri po lokalnem času, sicer redko priložnost videti prostore tajskih oblasti.

Z njim je kraljica uradno postala tudi njegova četrta žena Suthida, s katero se je poročil v sredo. Nova, 40-letna kraljica je nekdanja stevardesa, ki je bila nazadnje njegova telesna čuvajka. Foto: Reuters

Zadnja takšna slovesnost je bila leta 1950

Na Tajskem kralj velja za božanstvo in ga ščiti eden najstrožjih zakonov proti žalitvi monarhov na svetu. Večina Tajcev je bila tokrat prvič lahko priča blišču in veličini kronanja. Zadnja takšna slovesnost je potekala leta 1950, ko so kronali njegovega očeta Bhumibola Adulyadeja.

Priljubljeni kralj Bhumibol, ki je vladal skoraj 70 let, je svojega edinega sina Vajiralongkorna za naslednika na prestolu imenoval leta 1972. Zasedel ga je po njegovi smrti 1. decembra 2016, ko je bil razglašen za kralja Ramo X. Je deseti kraj od začetka dinastije Chakri leta 1782.

Na Tajskem kralj velja za božanstvo in ga ščiti eden najstrožjih zakonov proti žalitvi monarhov na svetu. Foto: Reuters

Rad ima kolesarjenje in pilotiranje letal

Vajiralongkorn je bil rojen 28. julija 1952. Odtlej je veliko časa preživel v tujini, saj se je šolal v Veliki Britaniji, pa tudi v Nemčiji, zato je mnogim Tajcem manj poznan. Znan je zlasti po svoji ljubezni do kolesarjenja in pilotiranja letal.

Okronali so ga v obdobju politične negotovosti v državi. Splošne volitve, prve od leta 2014, ko je oblast prevzela vojaška hunta, so bile 24. marca, a nova vlada še ni bila imenovana.

Okronali so ga v obdobju politične negotovosti v državi. Splošne volitve, prve od leta 2014, ko je oblast prevzela vojaška hunta, so bile 24. marca, a nova vlada še ni bila imenovana. Foto: Reuters

Za slovesnost okoli 30 milijonov evrov

V okviru slovesnosti bodo kralja Vajiralongkorna v nedeljo na nosilnici nosili po sedem kilometrov dolgi poti po tajski prestolnici, kjer ga bo po pričakovanjih pozdravilo več sto tisoč ljudi. Tridnevno kronanje se bo končalo v ponedeljek, ko bo nagovoril množico z balkona kraljeve palače.

Za slovesnost kronanja naj bi porabili okoli 30 milijonov evrov. Tajska kraljeva družina je z več kot 35 milijard evrov vrednim premoženjem sicer ena najbogatejših monarhij na svetu.

V okviru slovesnosti bodo kralja Vajiralongkorna v nedeljo na nosilnici nosili po sedem kilometrov dolgi poti po tajski prestolnici, kjer ga bo po pričakovanjih pozdravilo več sto tisoč ljudi. Foto: Reuters