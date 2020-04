Prva okužba s koronavirusom tudi v Jemnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvo okužbo s koronavirusom so potrdili v provinci Hadramout. Foto: Reuters

V zaradi vojne razdejanem Jemnu so potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so danes sporočile pristojne oblasti. Humanitarne organizacije so v preteklosti že opozarjale, da bi lahko imel virus za državo, ki se že tako spopada z najhujšo humanitarno katastrofo na svetu, njen zdravstveni sistem pa je v razpadu, katastrofalne posledice.