Prva dama ameriške tajne službe odstopila

Cheatlova je v ponedeljek pričala med skoraj šest ur dolgim zaslišanjem odbora predstavniškega doma. Prevzela je odgovornost za varnostne pomanjkljivosti in priznala, da je incident zaznamoval "najpomembnejši operativni neuspeh tajne službe v zadnjih desetletjih".

Zakonodajalci in notranji vladni nadzorni organ preiskujejo ravnanje tajne službe v zvezi s Trumpovo zaščito in dejstvo, da se je strelec lahko sploh približal republikanskemu predsedniškemu kandidatu. Z odgovori Cheatlove niso bili zadovoljni, očitali so ji tudi pomanjkljivo objavljene informacije. Prav tako Cheatlova ni želela odgovoriti na številna vprašanja odbora, poroča CNN.

Z obeh strani so pozivali k njenemu odstopu. Sprva ni nameravala zapustiti položaja in naj bi izjavila, da je trenutno najboljša oseba za vodenje tajne službe.

Je pa priznala, da je varnostna služba edina odgovorna za varnost na shodu. Tej preiskovalci tudi očitajo hudo pomanjkljiv nadzor dostopa do strehe, s katere je napadalec streljal na Trumpa, prav tako pa način, kako je agencija obravnavala informacije, ki so jih posredovali lokalni organi pregona pred streljanjem, ki so identificirali atentatorja kot sumljivo osebo v bližini prizorišča.

Predsednik predstavniškega doma kongresa republikanec Mike Johnson je po njenem odstopu sporočil, da bi to morala storiti že prejšnji teden.

V teku preiskava

Johnson in vodja demokratske manjšine v predstavniškem domu Hakeem Jeffries sta pred odstopom direktorice naznanila, da bo kongres oblikoval neodvisno delovno skupino za preiskavo poskusa atentata, ki jo bodo sestavljali predstavniki obeh strank.

Aktualni predsednik Joe Biden se ji je zahvalil za opravljeno delo in zagotovil, da bo neodvisna preiskava prišla do dna dogodkom 13. julija.

Trump je imel 13. julija v Pensilvaniji predvolilno zborovanje, ko je nanj z bližnje strehe streljal 20-letnik. Po tem, ko mu je uspelo izstreliti osem strelov iz puške, so ga pokončali ostrostrelci tajne službe.

Pred tem je bil ubit eden od Trumpovih podpornikov, dva sta bila huje ranjena, Trumpu pa je strel oplazil desni uhelj.