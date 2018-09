Protestniki zažgali iranski konzulat v Iraku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iraški protestniki so v petek v mestu Basra na jugu Iraka vdrli v iranski konzulat in ga zažgali. V mestu sicer protesti potekajo že od začetka julija, pri čemer je bilo ubitih okoli 30 protestnikov. Iraški parlament se je zaradi nemirov danes sestal na izredni seji.

Pred iranskim konzulatom v Basri se je v petek zbralo več tisoč protestnikov, ki se že od julija zbirajo v znak protesta proti korupciji v politiki in nezadovoljstva z javnimi službami. Nekaj sto jih je vdrlo v iranski konzulat, kjer so zanetili ogenj, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Poškodovan ni bil nihče

Po navedbah konzulata so vse diplomate in druge uslužbence evakuirali že pred napadom, tako da ni bil poškodovan nihče. Iraško zunanje ministrstvo je napad označilo za "nesprejemljivo dejanje, ki spodkopava interese Iraka in njegove mednarodne odnose".

V Iranu pa so incident označili za "divji napad". Na iranskem zunanjem ministrstvu so zapisali, da gre za "zaroto, namenjeno uničenju prijateljskih odnosov med Irakom in Iranom". Odgovornost so pripisali Bagdadu.

Iraški premier Haider al Abadi je v noči na danes v odzivu sporočil, da je "varnostnim silam odredil odločno ukrepanje proti vandalizmu, ki je spremljalo proteste".

V skupnem poveljstvu iraške policije in vojske pa so napovedali "oster" odziv z "izrednimi varnostnimi ukrepi", vključno s prepovedjo protestov.

Foto: Reuters

Na izredni seji o slabem delovanju javnih služb

V iraškem parlamentu so se danes poslanci, ministri in tudi premier sestali na izredni seji, na kateri so razpravljali o slabem delovanju javnih služb. Sejo je sklical populistični šiitski klerik Moktada Sadr, čigar zavezništvo je slavilo na majskih parlamentarnih volitvah, a mu še ni uspelo sestaviti vlade.

Govorili so tudi o onesnaženju vode, zaradi česar je moralo pomoč v bolnišnicah poiskati okoli 30.000 ljudi. Ravno to pa je sprožilo proteste.

Premierja poslanski skupini pozvali k odstopu

Na seji sta dve vodilni poslanski skupini, tudi Sadrova, pozvali premierja Abadija k odstopu. Abadi je proteste označil za politično sabotažo, krizo javnih služb pa da so izkoristili v politične namene.

Njegova vlada je obljubila, da bodo za Basro namenili dodatna sredstva, a brez številk. Protestniki medtem obtožujejo vlado, da že julija obljubljenih milijard dolarjev še niso videli, poroča AFP.

Iračani v Basri protestirajo od začetka julija, pri čemer požigajo vladne stavbe, stavbe političnih strank in različnih milic, od katerih so številne povezane z Iranom. Protesti so se še dodatno okrepili v torek. Od tedaj je bilo po podatkih iraškega ministrstva za zdravje ubitih 12 ljudi, od tega dva v petek. Okoli 50 jih je bilo ranjenih. Od začetka julija pa je bilo vse skupaj ubitih že okoli 30 ljudi.