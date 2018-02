Protestniki na Floridi nad Trumpa: Sram naj te bo!

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump se je ponoči oglasil na Twitterju z oceno, da je "zelo žalostno" in "nesprejemljivo", da je FBI spregledal tako številne signale glede 19-letnega Nikolasa Cruza, ki je v sredo v Parklandu pobil 17 ljudi. Obenem je predsednik tragičen dogodek povezal z odmevno preiskavo afere ruskega vpletanja v predsedniške volitve v ZDA leta 2016, saj je zapisal, da FBI porabi čisto preveč časa za to, da bi dokazal sodelovanje med Rusi in njegovo volilno kampanjo, ki pa ga preprosto ni bilo. "Vrnite se raje k osnovam, tako da bomo lahko vsi ponosni," je dodal predsednik.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

Američane je v preteklih dneh pretresla informacija, da bi se sredinemu krvavemu pohodu morebiti lahko izognili, saj je FBI priznal, da je januarja dobil namig, da naj bi Cruz načrtoval tovrsten strelski pohod, a agenti niso ukrepali.

Direktorja FBI že pozivajo k odstopu

Nekdo naj bi januarja na posebno številko FBI prijavil 19-letnika, da ima orožje, da namerava izvesti pokol na šoli, da objavlja skrb vzbujajoče vsebine na internetu in da se obnaša nenormalno. Te informacije bi morali pri FBI preveriti kot morebitno grožnjo in jih posredovati na regionalni sedež FBI v Miamiju, kar pa se ni zgodilo. Pri FBI zdaj ugotavljajo, zakaj se je zgodila ta napaka, direktor FBI Christopher Wray pa je že tarča pozivov, naj odstopi.

Med starši in dijaki šole Marjory Stoneman Douglas v Parklandu se vse bolj krepi tudi jeza zaradi očitne nepripravljenosti oblasti, da bi zaostrile zakone za nadzor nad orožjem. Strelski napad z največ žrtvami po letu 2012 na kakšni od šol je namreč znova okrepil razpravo o nošenju in dostopu do orožja, ki so se ji pridružili tudi številni šolarji in njihovi bližnji. Svoje zahteve so glasno izrazili tudi na sobotnem protestu v Fort Lauderdalu.

"Sram bi moralo biti vsakega politika, ki prejema donacije od orožarskega lobija"

Kot je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudarila 18-letna Emma Gonzalez, ena od govornic na shodu, bi moralo biti sram vsakega politika, ki prejema donacije od orožarskega lobija NRA. Pri tem je posebej izpostavila, da je Trumpova kampanja od NRA prejela na milijone dolarjev. Množica je ob tem vzklikala "sram naj te bo, sram naj te bo". Kot je še vztrajala odločna Gonzalezova, katere govor je takoj postal hit na spletnih omrežjih, vprašanje, ali smejo ljudje nositi avtomatsko orožje, ni in ne sme biti politično, saj je to "vprašanje življenja in smrti".

Tudi ta tragedija ni spremenila stališča republikancev do nadzora nad orožjem

Predsednik Trump in republikanci, ki imajo večino v kongresu, zaostritvi nadzora nad orožjem nasprotujejo in tudi po najnovejši tragediji tega stališča niso spremenili. Trump se je v nagovoru narodu po strelskem pohodu celo izognil omembi strelnega orožja in je krivdo zanj raje pripisal problemu ZDA z duševnimi boleznimi, zdaj pa očitno še neukrepanju FBI.