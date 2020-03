Protesti za enakopravnost žensk #video

V čilski prestolnici se je ob mednarodnem dnevu žena zbralo več kot 125 tisoč protestnikov, ki so zahtevali konec nasilja nad ženskami. Protest pa ni potekal mirno, saj so med policijo in protestniki izbruhnili spopadi. Podobni shodi so potekali tudi v mehiški prestolnici in številnih drugih državah.

Mednarodni praznik dan žena, ki ga praznujemo osmega marca, se je prvotno imenoval dan delovnih žena, praznujejo pa ga v približno stotih državah.

Praznovanje enakopravnosti žensk

Za ta dan je značilno, da ženske v znak ljubezni in spoštovanja prejmejo cvetje ali kakšno drugo pozornost. V resnici pa je praznik namenjen predvsem praznovanju enakopravnosti žensk. Da ženske ponekod še vedno niso enakopravne, so opozarjali na protestih v številnih državah, med drugim tudi v Mehiki, Čilu, Turčiji in Španiji.

Turkish police in riot gear blocked a crowd of several hundred who gathered in central Istanbul for a march to celebrate International Women's Day.



Authorities said the gathering had not been granted a permit. https://t.co/zsz1IzFCFN pic.twitter.com/O3UcUHiaDU — ABC News (@ABC) March 9, 2020

"Želimo živeti brez strahu"

V Mehiki naj bi bilo vsak dan umorjenih več kot deset žensk, samo lani je bilo umorjenih več kot 3.800. V mehiški prestolnici Ciudad de Mexico se je v znak protesta proti naraščajočemu nasilju nad ženskami zbralo približno 80 tisoč ljudi. Veliko protestnikov je nosilo transparente, na katerih je med drugim pisalo: "Želimo živeti brez strahu", "Borimo se danes, da ne bomo umrli jutri", "Smo glas tistih, ki jih ni več med nami" in podobno.

Protestniki v Čilu so opozarjali na umore žensk in deklet ter zahtevali spremembo ustave in odstop predsednika. Foto: Reuters

Na shodu je prevladovala vijoličasta barva, ki simbolizira mednarodni dan žena. Sprva je vse skupaj potekalo mirno, potem pa so zamaskirani protestniki na policiste metali molotovke in dimne bombe, zato je policija uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo več kot šestdeset ljudi, poroča BBC.

V Mehiki so lani umorili več kot 3.800 žensk. Foto: Reuters

Za spremembo ustave in odstop predsednika

Približno 125 tisoč protestnikov se je zbralo v čilski prestolnici Santiago de Chile. Tudi tam so opozarjali na umore žensk in deklet ter zahtevali spremembo ustave in odstop predsednika Sebastiana Pinere. V bližini predsedniške palače so izbruhnili spopadi, saj so protestniki poskušali prebiti policijske barikade, zato so policisti uporabili solzivec in vodni top.