Priprave na vročinski val: še ta teden krepko čez 30 stopinj Celzija?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že lansko leto je bilo v Španiji rekordno vroče, saj so državo zajeli številni vročinski valovi, ki so botrovali težavam pri oskrbi z vodo.

Že lansko leto je bilo v Španiji rekordno vroče, saj so državo zajeli številni vročinski valovi, ki so botrovali težavam pri oskrbi z vodo. Foto: Unsplash

V Sevilli na jugu Španije bi lahko temperature v prihodnjih dneh dosegle 40 stopinj Celzija, v Zaragozi na severovzhodu države napovedujejo 35 stopinj Celzija, v prestolnici Madrid pa 33 stopinj Celzija.

Po pričakovanjih bosta najbolj vroča dneva četrtek in petek, ko naj bi izmerili med 10 in 15 stopinj Celzija nad povprečjem za konec aprila, na jugu Pirenejskega polotoka celo več kot 15 stopinj. Tudi najnižje temperature bodo precej višje od običajnih za ta letni čas. V pokrajinah Almeria, Alicante, Jaen in Malaga je napovedana najnižja temperatura 20 stopinj Celzija.

Že lansko leto je bilo v Španiji rekordno vroče, saj so državo zajeli številni vročinski valovi, ki so botrovali težavam pri oskrbi z vodo.

Izjemno visoke temperature že aprila so posledica več dejavnikov, med drugim vročega zraka iz severne Afrike, stabilnosti ozračja, močnega sonca in majhne količine padavin.