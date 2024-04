Pri sosedih pitbula malčka iztrgala iz materinih rok in ga pokončala

V kraju Campolongo blizu mesta Salerno na jugu Italije sta dva pitbul terierja davi pokončala 15-mesečnega otroka, so sporočile lokalne oblasti. Po prvih informacijah sta psa malčka iztrgala iz materinega naročja in ga do smrti pogrizla, poročanje italijanskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Po besedah župana občine Eboli Maria Conteja sta psa otroka iztrgala iz materinih rok in ga do smrti pogrizla. Iz krempljev živali sta ga poskušala rešiti mati in njegov stric, a neuspešno. Mama je bila pri tem huje poškodovana. Prepeljali so jo v bolnišnico, vendar ni v smrtni nevarnosti.

Pitbula sta v lasti prijateljev družine

"Nihče ne more pojasniti, kako se je to lahko zgodilo, saj sta bila to psa znancev družine žrtve," je dejal Conte. Dodal je, da mora biti tragični dogodek opozorilo vsem lastnikom tovrstnih pasem psov, ki da "imajo posebne potrebe".

Skrb za pitbula, ki sta v lasti prijateljev družine žrtve, je prevzela veterinarska služba.

Podoben incident s smrtnim izidom se je v Italiji nazadnje zgodil februarja, ko je v bližini Rima več rotvajlerjev pokončalo tekača.