Pri poginulih vodnih bivolih v Nemčiji odkrili zelo nalezljivo slinavko in parkljevko

Pri treh poginulih vodnih bivolih v nemški zvezni deželi Brandenburg so odkrili zelo nalezljivo bolezen slinavko in parkljevko, je sporočila kmetijska ministrica omenjene zvezne dežele Hanka Mittelstädt. Gre za prvi zabeleženi primer te bolezni v Nemčiji po letu 1988. Bolezen ni nevarna za ljudi, vendar lahko povzroči ogromno gospodarsko škodo.

Po podatkih nemškega zveznega centra za bolezni živali Inštituta Friedricha Loefflerja (FLI) sta Nemčija in širša EU v zadnjih letih veljali za prosti te bolezni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je pojasnila Mittelstädt, so trije vodni bivoli poginili zaradi te bolezni, strokovnjaki pa zdaj ugotavljajo njen vzrok. Trenutno sta v teku zakol in odstranitev druge živine.

Človek redko dovzeten za bolezen

Slinavka in parkljevka je akutna, zelo nalezljiva virusna vezikularna bolezen parkljarjev, predvsem goveda, ovac, koz, prašičev in tudi nekaterih vrst divjadi, predvsem jelenjadi, srnjadi in divjih prašičev, je navedeno v načrtu ukrepov ob pojavu te bolezni v Sloveniji.

Zanjo je dovzeten tudi človek, zlasti otroci, vendar le pri množični izpostavitvi in še to zelo redko. Mesojedi so proti njej zelo odporni, kopitarji in perutnina pa zanjo povsem nedovzetni.

Pri odraslih živalih redko pride do pogina. Visok pogin se lahko pojavi pri mladih živalih, predvsem jagnjetih in prašičkih.

Bolezen povzroča ogromno gospodarsko škodo, pri čemer ne gre toliko za neposredne izgube zaradi poginov kot pa za posredne, med katere štejejo dolgotrajno in bistveno zmanjšano proizvodnjo mleka, porajanje nevitalnih telet in druge reprodukcijske motnje. Bolezen predstavlja tudi zelo pomembno oviro pri mednarodnem trgovanju z živalmi in njihovimi proizvodi.