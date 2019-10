Pri 123 letih umrla najstarejša Rusinja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusija je izgubila svojega najstarejšega državljana. Pri 123 letih je v domači regiji Astrahan umrla Tanzilja Bisembejeva, pokopali so jo v soboto.

"Tanzilja Bisembejeva je umrla, pokopali smo jo," je sporočil načelnik okrožja Krasnojarsk v Astrahanu Nurgali Bajtemirov. Dodal je, da jo je na zadnjo pot pospremila celotna vas. "Naši stoletniki so dobro znani, spoštovani in ljubljeni," je še poudaril Bajtemirov.

Najstarejša Rusinja je bila le nekaj mesecev

Sorodniki Bisembejeve so za Tass povedal, da je stoletnica živela skupaj s svojci ter da so jo vsi poznali kot prijazno, optimistično in dobronamerno žensko. "V zadnjem času ni veliko hodila ven, tudi govorila je bolj malo, večinoma je bila v postelji. A še vedno je prepoznala vse svoje sorodnike," je povedal njen brat.

Bisembejeva se je rodila še v 19. stoletju, 14. marca 1896. Vzgojila je štiri otroke, za njo pa ostaja deset vnukov, 13 pravnukov in dva prapravnuka.

Ruska knjiga svetovnih rekord je leta 2016 razkrila, da so Bisembejevo pri njenih tedanjih 120 letih uradno priznali za najstarejšo Zemljanko. A leta 2017 se je izkazalo, da je njen rekord s 127 leti potolkla Nanu Šaova iz Severnega Kavkaza. A Šaova je umrla januarja letos, tako da se je z naslovom najstarejše Rusinje nekaj mesecev vendarle lahko kitila Bisembejeva.