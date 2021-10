Pretepena zaradi uživanja alkohola

Dekle naj bi bilo eno izmed štirih mladostnikov, ki so na rojstnodnevni zabavi pili alkohol, a vsi štirje so to zanikali.

Dekle naj bi bilo eno izmed štirih mladostnikov, ki so na rojstnodnevni zabavi pili alkohol, a vsi štirje so to zanikali. Foto: Twitter

Dekle iz Nigerije so učitelji brutalno pretepli, potem ko so njeni starši zahtevali kazen zanjo, ker je pila alkohol. To naj bi se zgodilo v nigerijski islamski šoli, posnetek kaznovanja dekleta pa je zaokrožil po svetu.

Na posnetku je razvidno, kako štirje moški s palicami podobnimi predmeti udarjajo po dekletu, ki mora v času kaznovanja klečati na tleh. Kazen naj bi v islamski šoli izvedli po tem, ko je oče učiteljem dovolil, da dekle kaznujejo, ker je pila alkohol. Udarci učiteljev niso videti nedolžni, s posnetka pa ni razvidno, koliko časa je trajalo kaznovanje.

Oče zahteval dekletovo kaznovanje

"Sam sem obvestil šolo in učiteljem dovolil, da izvedejo primerno kazen za to početje, potem ko sem videl posnetek, na katerem hčerka pije alkohol. Zahteval sem tudi, da bom prisoten ob izvajanju kazni," naj bi dekličin oče po poročanju Daily Maila povedal za BBC.

Kaznovani tudi drugi učenci

Po spletu so zaokrožili tudi drugi posnetki kaznovanj, med njimi enega izmed mladeničev, zato so oblasti že zahtevale, da se proti šoli uvedejo ustrezne sankcije. Lokalni mediji poročajo, da naj bi ravnatelja šole iz okrožja Kwara v Nigeriji že odstavili s položaja, učenci pa so prejeli potrebno zdravstveno oskrbo.

Šola se brani očitkov neprimernosti, vlada vztraja pri neodobravanju

Šola, na kateri se je zgodil incident, naj bi izvedbo kazni branila in se sklicevala na to, da so v kaznovanje privolili starši, prav tako pa naj bi bilo kaznovanje v skladu z islamskim pravom, še poroča BBC.

Preiskava dogodka naj bi že potekala, v njo naj bi bili vključeni šolarji, voditelji in vladni funkcionarji. V izjavi so tako zapisali, da ne glede na to, da so kazen odobrili starši, da so obžalovanje za prekršek pokazali tudi učenci in da so razlago dogodka podale tudi lokalne oblasti, vlada ne odobrava takšnega početja in prezira vsakršno kaznovanje take vrste, kot je bilo vidno na posnetkih.