Preiskava o sodelovanju z Rusijo v prid Trumpu

Preiskava omenjenega odbora se je sicer diskreditirala, ko je njegov predsednik Devin Nunes s Trumpovim dovoljenjem objavil memorandum z namenom očrnitve preiskovalcev FBI, kar je predsednik potem prikazal kot jasen dokaz svoje nedolžnosti.

Svoj memorandum so potem z malce zamude, ker je imel Trump v tem primeru pomisleke glede nacionalne varnosti, objavili še manjšinski demokrati. V nobenem primeru ni šlo za nič, kar bi vplivalo na preiskavo, ki jo vodi posebni tožilec Robert Mueller.

Trump se je na sporočilo o koncu preiskave odzval s tvitom, v katerem je z velikimi črkami poudarjal, da odbor po 14 mesecih temeljite preiskave ni našel nobenega dokaza o sodelovanju ali usklajevanju med Trumpovo kampanjo in Rusijo za vplivanje na predsedniške volitve leta 2016.

THE HOUSE INTELLIGENCE COMMITTEE HAS, AFTER A 14 MONTH LONG IN-DEPTH INVESTIGATION, FOUND NO EVIDENCE OF COLLUSION OR COORDINATION BETWEEN THE TRUMP CAMPAIGN AND RUSSIA TO INFLUENCE THE 2016 PRESIDENTIAL ELECTION.