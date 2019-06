Preiskava nesreče v New Yorku se nadaljuje

Newyorška policija je sinoči identificirala pilota helikopterja, ki je umrl v nesreči sredi Manhattna v New Yorku, vendar pa se preiskava o vzrokih nadaljuje. Na prvi pogled kaže, da je šlo za posledice slabega vremena, morda v povezavi s tehnično okvaro. Terorizem pa so izključili.

58-letni pilot Tim McCormack je malce pred drugo uro popoldne po krajevnem času v hudem nalivu z nizko oblačnostjo ter megli vzletel z enega od treh pristajališč za zasebne helikopterje na Manhattnu in 11 minut kasneje po zmedenem letenju treščil na teraso 54-nadstropne stolpnice zavarovalnice AXA Equitable na 7. aveniji nedaleč od Times Squara.

Domneva se, da je bil pilot helikopterja vrste Agusta A109E, sicer nekdanji gasilski šef iz Clintona severno od mesta New York in s 15 leti izkušenj letenja, na poti na pristajališče v kraj Linden v zvezni državi New Jersey. Newyorški župan Bill de Blasio je dejal, da je bilo z njegovim letenjem nekaj hudo narobe in da to še preiskujejo.

Evakuacija stolpnice trajala kar eno uro

Ko je helikopter treščil na streho zgradbe, se je ta po izpovedih prič močno zatresla in izdan je bil ukaz za evakuacijo. Ta je zaradi velike gneče na stopnišču trajala skoraj celo uro, preden so se uslužbenci zgradbe uspeli prebiti do ulice. Helikopter se je medtem vnel in zgorel, pilot pa je umrl. Drugih žrtev ali poškodovanih ni bilo.

Evakuirani so povedali, da so menili, da je prišlo do potresa, skoraj nihče pa ni govoril o možnosti terorističnega napada, dokler tega niso začele lokalne televizije in politiki. "Če si Newyorčan, potem imaš malce sindroma post-travmatičnega stresa od 11. septembra 2001. Ko slišimo, da se je zračno plovilo zaletelo v poslopje, mislimo podobno," je izjavil guverner države Andrew Cuomo.

Enkrat že uspešno zasilno pristal

Isti pilot je bil že leta 2014 udeležen v nesreči nad Manhattnom, ko se je v okno njegovega helikopterja, s katerim je prevažal turiste, zaletel ptič in je moral zasilno pristati. Tedaj je to opravil brez večjih težav.

V ponedeljek je s helikopterjem zasebnega nepremičninskega podjetja letel tja, kamor ne bi smel, saj je zračni prostor za helikopterje razen policijske, vojaške in reševalce zaprt v polmeru 1,6 kilometra od Trumpove stolpnice na 5. aveniji pri Centralnem Parku. Zračni prostor so tam zaprli, ko je bil Donald Trump izvoljen za predsednika ZDA. Prizorišče nesreče je od Trumpove stolpnice pa je oddaljeno le 0,8 kilometra.

Nad New Yorkom je vsak dan polno raznih helikopterjev, čeprav jih večina v tako slabem vremenu, kot je bilo v ponedeljek, ne tvega po nepotrebnem. Pred desetletji jih je bilo še več in so vzletali ali pristajali na zasebnih stolpnicah, dokler leta 1977 na vrhu nekdaj slavne stolpnice PanAm niso umrle štiri osebe, ko jih je pokosila elisa ponesrečenega helikopterja med pristajanjem. Danes lahko zasebni helikopterji vzletajo in pristajajo le s treh krajev, ki so ob vodi na tleh.

Do nesreč pa še vedno prihaja. Maja se je helikopter zrušil pri pristajališču ob reki Hudson, vendar je pilot preživel. Lani je v nesreči turističnega helikopterja, ki je padel v Vzhodno reko, umrlo pet ljudi, leta 2011 pa so podobno v isti reki umrle tri osebe.