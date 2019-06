New York: na eno od stavb na Manhattnu strmoglavil helikopter #foto

V New Yorku je na eno od stavb v elitnem okrožju Manhattan popoldne po lokalnem času strmoglavil helikopter. Po poročanju CNN naj bi se helikopter zrušil na streho nebotičnika, pri tem pa naj bi umrl pilot. Po nesreči je na vrhu stavbe izbruhnil požar, a so gasilci že sporočili, da je ogenj pod nadzorom.

Newyorški guverner Andrew Cuomo je sporočil, da se je okoli 14. ure po krajevnem času na streho 54-nadstropne stolpnice pri Times Squaru na Manhattnu med ponesrečenim poskusom zasilnega pristanka zrušil helikopter, pri čemer je umrl pilot. Drugih poškodovanih naj ne bi bilo.

Guverner prebivalcem zagotovil, da je šlo za nesrečo

Policija in gasilci so hitro evakuirali ljudi iz poslovne zgradbe zavarovalnice AXA Equitable Center na 7. aveniji in 51. ulici blizu turističnega in gledališkega predela Times Square. Preiskava dogodka še ni končana, vendar pa je guverner meščanom, ki se še spominjajo terorističnih napadov 11. septembra 2001, zagotovil, da ni šlo za nič drugega kot nesrečo.

Pilot je letel v deževnem vremenu ob minimalni vidljivosti, nato pa, kot kaže, izgubil nadzor nad helikopterjem in poskušal zasilno pristati na vrhu stolpnice. Ni mu uspelo, helikopter je strmoglavil na streho in se vnel. Policija je blokirala okolico, leta 1986 zgrajena stolpnica pa ostaja zaprta. Ni še jasno, za kakšen helikopter je šlo, vendar pa policija, ki je potrdila smrt pilota, trdi, da ni njihov.