Predsednik MOK se zahvaljuje Janši za soglasje pri resoluciji

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Thomas Bach se je predsedniku vlade Janezu Janši zahvalil za pomoč pri dosegu soglasja držav članic Evropske unije pri resoluciji o evropskem modelu športa, ki so jo sprejeli 30. novembra. Ta med drugim poudarja solidarnost, odprtost tekmovanj in dostopnost športa za vse. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je takrat sprejetje resolucije označila za "zgodovinski dan za šport in Evropsko unijo".

Resolucija je odziv na vse večjo komercializacijo poklicnega športa, zaradi katere je šport vse bolj usmerjen v dobiček. Čeprav to pripomore k ustvarjanju finančnih sredstev za večje število športnic in športnikov, prinaša tudi nekatera tveganja za vrednote športa. V resoluciji je navedeno, da bi moral šport temeljiti na vrednotah, kot so dobro upravljanje, varnost, integriteta, solidarnost ter zdravje in varnost športnic in športnikov.

Foto: Mednarodni olimpijski komite

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Bach je premierju namenil tudi posebno spoštovanje in mu voščil ob prihajajočem prazničnem času.