Pred obalo Malte rešili sto prebežnikov #video

Malteška obalna straža je južno od Malte iz čolna v slabem stanju rešila sto prebežnikov, našli pa so tudi dve trupli. Rešene prebežnike so prepeljali v pristanišče v Valletti in jih namestili v center za begunce, je sporočila obalna straža.