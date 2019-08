Pred 74 leti so Američani prvič uporabili atomsko bombo

Na današnji dan pred 74 leti so ZDA prvič uporabile jedrsko orožje v vojni in odvrgle atomsko bombo na japonsko mesto Hirošima. Tri dni kasneje je enaka usoda doletela še Nagasaki, atomski bombi pa sta prisilili Japonsko h kapitulaciji v drugi svetovni vojni. Popolno uničenje obeh mest je še danes velik opomin človeštvu.

Tragedijo Hirošime v mestu tradicionalno obeležijo s slovesnostjo, ki je namenjena pozivu k svetu brez jedrskega orožja in vojn.

Nad Hirošimo je pred 74 leti ob 8.15 po lokalnem času eksplodirala štiri tone težka atomska bomba iz obogatenega urana, imenovana Little Boy. Eksplodirala je na višini 567 metrov in povzročila udarni val, ki je z močjo 35 ton na kvadratni meter in hitrostjo 440 metrov na sekundo uničil stavbe in ubil mnogo ljudi.

Do konca leta 1945 140 tisoč smrti

Foto: Getty Images V krogu 500 metrov okrog središča eksplozije so vsi umrli skoraj takoj. Zaradi neposrednih posledic bombe je samo do konca leta 1945 umrlo okoli 140 tisoč ljudi. Kasnejše posledice izpostavljenosti sevanju pa se vse do danes med drugim kažejo v obliki raka na ščitnici, pljučih, prsih in levkemije.

Tri dni kasneje še jedrski napad na Nagasaki

Tri dni kasneje je napad z jedrskim orožjem doživelo še mesto Nagasaki. Nad njim je eksplodirala bomba z imenom Fat man ali Debelinko s plutonijevo sredico. Za posledicami eksplozije je takoj umrlo okoli 40 tisoč ljudi, skupno pa naj bi posledice zahtevale več kot 70 tisoč žrtev.

Japonska je šest dni po napadu na Nagasaki razglasila kapitulacijo, s čimer se je končala druga svetovna vojna.