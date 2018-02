Prebivalci Cape Towna čez deset tednov brez vode #video

Po letu hude suše in omejevanja porabe vode prebivalcev so mestne oblasti glavnega mesta Južnoafriške republike sporočile, da bodo v roku desetih tednov morale popolnoma zapreti pipe po milijonih domov v južnoafriški prestolnici.

Vodja kriznih operacij v mestu bo moral narediti tisto, kar je upal, da mu ne bo treba nikoli - popolnoma zapreti pipe domov prebivalcev mesta, poročajo tuji mediji. Cape Town bo tako postalo prvo večje mesto na svetu, ki bo ostalo brez vode.

Glede na trenutne razmere so popolno zaprtje vode napovedali za 16. april, ko bo presahnil največji jez, ki mesto oskrbuje s pitno vodo. Takrat bo vlada po domovih prebivalcev poslala skupino inženirjev, ki bodo izklopili njihovo vodo.

Prebivalcem bodo na voljo vodne točke

Pripravili bodo 200 t. i. zbirnih vodnih točk, razpršenih po vsem mestu, ki bodo zagotavljale obvezno pravico do vsaj 25 litrov vode na prebivalca na dan, postavljene pa bodo v radiju 200 metrov od domov.

Namestitev in trimesečna uporaba takšnega sistema bo državi predstavljala 13,5-milijonski strošek. Voda bo za prebivalce na voljo brezplačno.

Porabo vode omejevali že čez leto

Lokalna vlada je poskušala stanje rešiti že z napravami za razsoljevanje, zbiranjem podtalnice, programi recikliranja vode in omejitvami porabe vode na prebivalca. Na dan tako ne smejo porabiti več kot 50 litrov vode, prepovedali so pranje avtomobilov in polnjenje bazenov, prhanje športnih ekip po tekmah v javnih prostorih pa je omejeno na dve minuti.