Pravoslavni verniki bodo opolnoči vstopili v novo leto

Zabavo med drugim pripravljajo v gostišču Portal v Ljubljani. Kot so povedali za STA, je zanimanje za novoletno večerjo z živo glasbo veliko. Do petka so prejeli okoli 200 rezervacij, predvidevajo pa, da bo do večera zapolnjenih vseh 350 mest. Za novoletni meni s tradicionalno hrano bodo udeleženci letos odšteli 70 evrov, zabaval pa jih bo Kalimero Band iz Bosne in Hercegovine.

V Srbiji bo osrednja prireditev na pravoslavno novo leto, ki ga imenujejo tudi Srbsko novo leto ali Julijansko novo leto, potekala na Trgu republike v Beogradu, kjer bosta zbrane zvečer zabavala Dejan Petrović Big Band in Aco Pejović.

Večji del pravoslavnih vernikov novo leto praznuje 14. januarja, saj uporabljajo julijanski koledar, ki za gregorijanskim zaostaja za 13 dni. Poleg Srbske pravoslavne cerkve bodo tako opolnoči v novo leto vstopili verniki v Črni gori, Severni Makedoniji, Rusiji, Belorusiji in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu.

V Ukrajini pravoslavni verniki tradicionalno sledijo julijanskem koledarju in novo leto praznujejo 14. januarja, v skladu z odločitvijo Pravoslavne cerkve Ukrajine pa ga lahko od leta 2023 praznujejo 1. januarja.

Po popisu prebivalstva iz leta 2002 se je za pripadnike pravoslavne veroizpovedi v Sloveniji izreklo 2,3 odstotka oziroma okoli 45.000 ljudi.