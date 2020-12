Požari v Avstraliji prizadeli več deset tisoč koal #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uničujoči požari v Avstraliji so v poletni sezoni med letoma 2019 in 2020 prizadeli več kot 60 tisoč koal, te so ali poginile ali bile poškodovane, pregnane iz svojega bivalnega okolja ali travmatizirane, kaže danes objavljeno poročilo Svetovnega sklada za naravo (WWF).