"Incident" med Nemci in Rusi: Moskva poslala vojna letala #vŽivo

11.00 V Dnipru še vedno iščejo več kot 20 pogrešanih

V Dnipru na vzhodu Ukrajine, ki je bil v soboto tarča ruskega raketnega napada, danes nadaljujejo iskanje pogrešanih. Teh je po zadnjih podatkih še vedno več kot 20. Do zdaj so reševalci sicer odstranili že 90 odstotkov ruševin stanovanjske zgradbe, ki so jo zadele ruske rakete, je danes sporočil guverner regije Dnipropetrovsk Valentin Rezničenko.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za vojni zločin. "Nobenega dvoma ni: vsaka oseba, ki je kriva za ta vojni zločin, bo identificirana in privedena pred roko pravice," je dejal v rednem nagovoru v ponedeljek zvečer.

Medtem je ruski obrambni minister Sergej Šojgu obiskal območje spopadov v Ukrajini, da bi se seznanil z razmerami in vojakom podelil odlikovanja. Ob tem naj bi jih pozval, naj za zmago storijo vse, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

10.00 Britanci: Rusi imajo velike težave z natančnostjo raket

Več deset raket je ruska vojska poslala nad Ukrajino po 14. januarju. Primaren cilj napadov je bila ukrajinska energetska infrastruktura, vendar je večji del raket zadel civilne cilje, so v dnevnem poročilu o dogajanju v Ukrajini zapisali pri britanskem obrambnem ministrstvu. Rusi so sicer trdili, da je ukrajinska zračna obramba kriva za civilne žrtve. Vendar, tako Britanci, pokoli nedolžnih civilistov dokazujejo, da imajo Rusi ogromne težave z natančnostjo svojih raket.

"Nekatere ruske rakete, kot je KITCHEN, sploh niso primerne za natančne napade. Vendar dogajanje v Ukrajini kaže na to, da imajo Rusi ogromne težave z raketnim orožjem," so zapisali Britanci.

9.00 "Incident" med Nemci in Rusi: Moskva poslala vojna letala

Ruska vojska je danes nad Baltskim morjem ob robu svojega zračnega prostora opazila nemško izvidniško letalo tipa lockheed P-3C orion, so sporočili iz Kremlja. Rusi so v skrbi "za zaščito ruske državne meje" nad nemško letalo takoj poslali vojaške lovce su-27, ki so Nemce spremljali vse do pristanka na vojaškem letališču.

Da se je "incident" res zgodil, so po poročanju BBC potrdili tudi v Berlinu, kjer pa so poudarili, da dogodek ni bil nič posebnega. Prelet nemškega letala je bil rutinski, trdijo Nemci.

Nemčija je sicer pod velikim pritiskom zahodnih držav, da dovoli izvoz svojih tankov v Ukrajino, za kar si Kijev prizadeva že od začetka invazije. Tudi zato današnji "incident" nad Baltikom analitiki prikazujejo predvsem kot poskus ustrahovanja iz Moskve.

8.00 ZN: Najmanj sedem tisoč civilistov je izgubilo življenje

Vsaj sedem tisoč civilistov je izgubilo življenje od začetka ruske invazije na Ukrajino, so po poročanju The Guadiana sporočili iz Združenih narodov. Pri organizaciji sicer priznavajo, da je prava številka najverjetneje veliko višja. "Večina civilistov je življenje izgubila zaradi uporabe eksplozivnih teles. Torej predvsem zaradi artilerije in letalskih napadov," so še zapisali pri ZN. Večina civilistov je življenje izgubila na teritorijih pod nadzorom Ukrajine, 495 civilistov pa je umrlo na okupiranih območjih.

7.00 Poveljnik Wagnerja pobegnil iz Ukrajine na Norveško

Poveljnik ruske najemniške vojske Wagner, 26-letni Andrej Medvedev, je pobegnil na Norveško, kjer je po poročanju BBC zaprosil za azil. Medvedev naj bi dezertiral iz Ukrajine, ker ni več prenesel klanja civilnega prebivalstva. Prebeglega Rusa so aretirali norveški policisti med nezakonitim prečkanjem meje. Trenutno je v priporu v Oslu, je za BBC potrdil njegov odvetnik Brynjulf Risnes.

