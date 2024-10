Poveljnik iranskih specialnih enot se je po več tednih pojavil v javnosti

Poudarki dneva:



O usodi Qaanija se je ugibalo tedne, potem ko so po izraelskem napadu na Bejrut v začetku meseca ubili domnevnega naslednika voditelja Hezbolaha Hassana Nasrallaha, Hashema Safieddina.

Iran’s state television aired on Tuesday morning footage showing Esmail Qaani, the commander of the Quds Force of the Revolutionary Guards during a ceremony that was held for the arrival of the body of Abbas Nilforoushan, the IRGC’s regional commander who was killed in Lebanon.… pic.twitter.com/qOtMbP0ssX — Iran International English (@IranIntl_En) October 15, 2024

Prejšnji teden so se pojavile informacije, da je Qaani živ in v Iranu pod preiskavo zaradi kršitev varnosti, ki jih je odkrila država. Kanal Tasnim, povezan z IRGC, pa je trdil, da je general IRGC Ebrahim Jabbari državnim medijem sporočil, da je Qaani popolnoma zdrav in bo kmalu prejel priznanje ajatole Alija Hameneija.

A few moments ago, Quds commander Esmail Qaani was seen in the leadership house in Tehran.



This, despite endless baseless rumors that he was arrested or killed. pic.twitter.com/66qxsjOT80 — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) October 11, 2024

Izraelska vojska danes nadaljuje napade na Libanon, kjer je bila njihova tarča dolina Beka na vzhodu države. V ponedeljek je bilo v enem od redkih napadov Izraela na severu Libanona ubitih najmanj 21 ljudi. Šiitsko gibanje Hezbolah medtem poroča o nadaljnjih spopadih z izraelskimi vojaki.

Izrael je danes izvedel več napadov na dolino Beka na vzhodu države, kjer je med drugim zaradi obstreljevanja prenehala delovati bolnišnica v mestu Baalbek, poročanje libanonskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael trdi, da so cilj njegovih napadov utrdbe Hezbolaha, obenem pa obstreljuje tudi druge dele države. V ponedeljek je tako v izraelskem napadu na severu Libanona po podatkih tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva umrlo najmanj 21 ljudi.

V napadu je bila zadeta stavba v večinsko krščanskem mestu Aito, v katero naj bi se po navedbah domačinov nedavno vselila družina, razseljena zaradi napadov v drugih delih države. Še osem ljudi je bilo ranjenih. Libanonski varnostni vir je za AFP dejal, da je bila hiša tarča napada kmalu po tem, ko je tja v avtomobilu prispel moški.

Hezbolah medtem danes poroča o nadaljevanju spopadov z izraelskimi vojaki v bližini kraja Rab Tlatin na jugu Libanona. Obenem je po lastnih navedbah na sever Izraela izstrelil več raket.

Varnostni svet ZN je v ponedeljek izrazil resno zaskrbljenost zaradi incidentov, ki ogrožajo varnost pripadnikov misije Unifil v Libanonu. Vodja mirovnih operacij ZN Jean-Pierre Lacroix je medtem kljub pozivom Izraela vztrajal, da se misija Unifil ne bo umaknila s svojih položajev.

Varnostni svet je v ponedeljek razpravljal o položaju v Libanonu za zaprtimi vrati, zatem pa objavil izjavo za medije predsedujoče v oktobru, veleposlanice Švice Pascale Baeriswyl. Ta ima sicer nekoliko manjšo težo kot predsedniška izjava, je pa sprejeta soglasno.

"Člani Varnostnega sveta so v luči nadaljevanja sovražnosti ob modri črti izrazili resno zaskrbljenost, potem ko so bili v zadnjih dneh napadeni številni položaji Unifila, nekaj pripadnikov misije pa je bilo ranjenih," je sporočila.

Izjava za medije za napade na pripadnike Unifila ne krivi neposredno Izraela, temveč poziva vse strani, naj spoštujejo varnost misije, in poudarja, da ne smejo biti nikoli tarča napada.

Generalni podsekretar ZN za mirovne operacije Jean-Pierre Lacroix, ki je Varnostni svet ZN za zaprtimi vrati seznanil z dogajanjem, pa je poudaril, da so se odločili, da bo Unifil ostal, kjer je. To so sklenili ne glede na pozive izraelske vojske, naj se misija umakne s položajev, ki so v bližini modre črte, območja na meji med Izraelom in Libanonom, ki ga varujejo modre čelade.

V izraelskih napadih na položaje Hezbolaha v Libanonu je bilo doslej ranjenih pet pripadnikov Unifila.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v ponedeljek ponovno pozval misijo, naj se umakne z določenih položajev, in ostro zanikal, da bi izraelska vojska ciljala mirovne sile. Foto: Reuters

Lacroix je zagotovil, da je tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres potrdil namero, da Unifil ostane na svojih položajih.

Unifil od leta 1978 skrbi za mir med Izraelom in Libanonom oziroma Hezbolahom in je glede na resolucijo Varnostnega sveta 1701 iz leta 2006 poleg libanonske vojske edini pooblaščen za oboroženo prisotnost na jugu Libanona, kjer se zdaj intenzivno spopadata Izrael in šiitska milica Hezbolah, ki uživa podporo Irana.