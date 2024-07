To priporočilo potnikom sicer velja že nekaj let, vse odkar se je povečalo število električnih vozil, pravijo pri Jadroliniji.

Varnostni razlogi

Pojasnili so, da so priporočilo izdali iz varnostnih razlogov in da je obvestilo o tem objavljeno na prodajnih mestih Jadrolinije. Poudarili so, da posredovanje teh podatkov ni obvezno, temveč gre za posamezno odgovornost potnikov, vrste pogona vozila pa ne preverjajo niti ob vstopu na trajekt.

Cena je enaka za vsa vozila

Od vrste pogona vozila po njihovih navedbah prav tako ni odvisna cena vozovnice.

Ladje Jadrolinije imajo v poletni sezoni po navedbah družbe več kot 600 odhodov na dan. Njihova flota trenutno šteje 56 ladij, od tega 12 katamaranov, 39 trajektov, štiri klasične potniške ladje in dva trajekta na mednarodnih linijah. Skupno prepeljejo več kot 12 milijonov potnikov in 3,5 milijona vozil letno.