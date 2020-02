Poslanec upokojenki predlagal, naj proda psa, da bi plačala položnice

Upokojenka iz vasi v osrednjem delu države Ljubov Koljuča je pretekli petek v telefonskem klicu v televizijsko oddajo potožila, da so zneski na položnicah previsoki za njeno pokojnino, ki znaša 2.000 hriven (72 evrov). 25-letni poslanec iz predsednikove stranke ji je predlagal, naj proda svojega "čistokrvnega" psa, da bi lahko poravnala račune, poroča STA.

Poslanca označili za idiota

Njegova izjava je razburila ukrajinsko javnosti, pa tudi njegove kolege, še posebej ko so mediji razkrili, da je mešanček revne upokojenke Šarik star 14 let in slep. "Jevgenij Bragar, ti si idiot," je na Facebooku zapisal poslanec Geo Leros iz vladajoče stranke, ki se je na oblast povzpela z obljubo, da bo razbila stare elite in v politiko pripeljala nove obraze, še piše STA.

Uporabniki družbenih omrežij so množično objavljali fotografije svojih ljubljenčkov, pri čemer so prisegli, da jih ne bodo prodali. "Izgubljen pes. Podoben je od 100 do 150 kubičnim metrom plina," je ena od šal, ki krožijo na spletu.

Upokojenka mu je oprostila

Predrzni poslanec se je na koncu opravičil. "Sem nov v politiki in nisem se še naučil odgovarjati na kočljiva vprašanja," je zapisal na Facebooku. Prav tako je po telefonu poklical upokojenko, da bi se ji opravičil. "Oprostila sem mu, premlad je še," je povedala po pisanju STA.

Ni vedela, da njen partner dobiva državno subvencijo

V zadevi je posredoval predsednik države Zelenski, ki je naložil vladi, naj po cinični izjavi poslanca preuči razmere. Njegova tiskovna predstavnica Julija Mendel je povedala, da so oblasti ugotovile, da naj bi Ljubov Koljuča za plin plačevala le deset evrov na mesec, ker prejema zajetno državno subvencijo. Ta prihaja na bančni račun njenega partnerja, česar pa upokojenka ni vedela, še piše STA.