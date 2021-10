Poročilo: V francoski Cerkvi od leta 1950 več tisoč pedofilov

Neodvisno komisijo je leta 2018 ustanovila francoska Katoliška cerkev kot odgovor na vrsto škandalov, ki so zatresli Katoliško cerkev v Franciji in drugod po svetu. Oblikovana je bila, potem ko je papež Frančišek sprejel ukrep, ki zavezuje vse, ki vedo za spolne zlorabe v cerkvi, da o tem poročajo svojim nadrejenim. Komisijo sestavlja 22 pravnih strokovnjakov, zdravnikov, zgodovinarjev, sociologov in teologov. Ko je začela delo, je vzpostavila telefonsko linijo za priče in nanjo že v nekaj mesecih prejela več tisoč sporočil. Foto: Unsplash