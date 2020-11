Poročilo: avstralski vojaki so v Afganistanu nezakonito ubijali civiliste

Obstajajo kredibilni dokazi, da so avstralske posebne enote v Afganistanu nezakonito ubile 39 ljudi, je razvidno iz dolgo pričakovanega poročila avstralskih obrambnih sil (ADF). Ugotovitve so predali posebnemu tožilcu, ki je pristojen za vojne zločine.

V preiskavi so obravnavali 57 incidentov, ki so se zgodili med letoma 2005 in 2016, zaslišali so več sto prič, navaja STA.

Novega člana prisilili, da je ustrelil zapornika

Prvi mož avstralske vojske Angus Campell je pojasnil, da se je med posebnimi enotami razvila destruktivna kultura. "Nekateri pripadniki so vzeli zakon v svoje roke, kršili so pravila, si izmišljevali zgodbe, lagali in ubijali ujetnike," je povedal Campbell. "Med sramotami poročila so domnevni incidenti, ko so novega člana patrulje prisili, da je ustrelil zapornika, da je s tem izvršil svoj prvi uboj," je po pisanju STA še pojasnil grozote Campbell.

krivdo očitajo 25 vojakom

V poročilu krivdo ali sokrivdo pri zločinih očitajo 25 vojakom, večina pripadnikov posebne enote letalskih sil (SAS). Glede na preiskavo se nobenega od ubojev ne more opisati, kot da se je zgodil med spopadom. Gre predvsem za umore zapornikov, kmetov ali civilistov med letoma 2009 in 2013. Zadevo so zdaj predali posebnemu tožilstvu za vojne zločine, poroča STA. Iz Afganistana so v odzivu sporočili, da jim je Avstralija zagotovila, da bodo odgovorni kaznovani. Campbell se je danes iskreno opravičil prebivalcem Afganistana.

Po terorističnih napadih v ZDA 11. septembra 2001 je Avstralija v Afganistan poslala več kot 26.000 svojih pripadnikov, da bi tam pomagali ameriških vojakom v boju proti talibanom, Al Kaidi in drugim skrajnim skupinam. Državo so uradno zapustili leta 2013, od takrat pa se je pojavilo že več poročil o krutih zločinih, ki so jih povezali z avstralskimi silami. Med drugim uboj šestletnika med racijo in ustrelitev zapornika, da bi prihranili prostor na helikopterju, še piše STA.