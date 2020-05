Popolnoma gol moški povzročil kaos na železniški postaji #video

V nedeljo je po eni od železniških postaj v ruski prestolnici Moskvi tekel popolnoma gol moški in se nedostojno obnašal do ljudi, s katerimi je prišel v stik.

Brezobzirni nudist se je na vlak vkrcal na zahodu ruske prestolnice, slekel svoja oblačila in potnike pozval, da se mu pridružijo, so povedali očividci.

Čistilca polil s tekočino

Zavrnitev potnikov ga je morala prizadeti, saj se je najprej odločil, da leže pod vlak in tam obleži nekaj časa. Nepridiprav se je nato odpravil na most, ki povezuje dva perona, in si tam za tarčo izbral nedolžnega čistilca. Polil ga je z modro tekočino, ki jo je našel na mostu, in preostanek zlil kar čez.

Napadel tudi taksista

Čistilec pa ni bil edina žrtev. Svoj pohod je nadaljeval izven območja železniške postaje, kjer je poskušal ugrabiti enega od taksijev in se začel prerivati z voznikom.

Skočil v mrzlo vodo

Kmalu si je našel boljšo obliko zabave – želel je skočiti v rezervoar za vodo, namenjeno za čiščenje cest. A ga temperature, ki so v tem času vse prej kot primerne za kopanje, očitno niso zmotile.

Zdi se, da ga je potapljanje nekoliko umirilo – ali pa utrudilo, saj ga je policija po napornem lovu končno ustavila.