Poplave v Nepalu zahtevale več kot 100 žrtev

V Nepalu so zaradi poplav in zemeljskih plazov, ki so posledica monsunskega deževja, umrli najmanj 104 ljudje, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Po vsej državi pogrešajo najmanj 64 ljudi, so danes sporočile oblasti.

Iskanje pogrešanih se nadaljuje, prizadete družine se selijo na varno, je za DPA povedal predstavnik nepalske policije. Na varno so preselili že več kot 3.200 ljudi.

Zaradi deževja je hude poškodbe utrpelo 73 ljudi, je povedal predstavnik policije.

Močno monsunsko deževje se je začelo v četrtek zvečer in prizadelo velik del države, še posebno vzhodne in osrednje pokrajine.

Poplave in zemeljski plazovi so močno prizadeli tudi nepalsko prestolnico Katmandu z okolico, kjer je umrlo več kot 50 ljudi, lokalni mediji pa so poročali, da je bilo deževje najhujše v zadnjih desetletjih.

V nekaterih regijah je prihajalo do izpadov elektrike in interneta.

Za tri dni zaprte vse šole

Notranji letalski promet, ki je bil zaradi deževja moten, so ponovno delno vzpostavili. Zaradi zemeljskih plazov ostaja zaprtih več cest, ki povezujejo Katmandu s preostankom države.

Vlada je poškodovanim ponudila brezplačno zdravljenje in napovedala pakete pomoči za prizadete družine. Po navedbah ministrstva za izobraževanje so za tri dni zaprli vse šole v državi in z današnjim dnem prekinili vse izpite.

Vremenska situacija v Katmanduju se je izboljšala, vremenoslovci pa napovedujejo, da se bo dež v posameznih delih države nadaljeval do večera.

Monsunska sezona v južni Aziji običajno traja od junija do septembra, v njej pa vsako leto umre na stotine ljudi in živali. Dež je pomemben za kmetijstvo, obenem pa vedno znova povzroči veliko škodo: uničuje hiše, sproža zemeljske plazove in poplavlja ceste. Zaradi gorske lege in številnih rek je Nepal še posebej izpostavljen naravnim nesrečam.