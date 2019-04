Poplave v Iranu terjale 76 življenj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hudih poplavah, ki so prizadele velik del Irana, je od 19. marca umrlo že 76 ljudi, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. V pokrajini Huzestan na jugozahodu države je v zadnjih dneh umrlo pet ljudi, še eno žrtev pa so narasle vode zahtevale v pokrajini Ilam, dodaja francoska tiskovna agencija AFP.

Poplave so se začele na severovzhodu Irana, nato pa se razširile tudi v druge dele države. Povzročile so ogromno škodo tako na stavbah kot na prometni infrastrukturi in v kmetijstvu. Več sto tisoč ljudi je moralo zapustiti domove.

Kot je na seji iranskega parlamenta povedal notranji minister Abdolreza Rahmani-Fazli, so poplave doslej prizadele 25 pokrajin in več kot 4.400 naselij. Škodo je ocenil na več kot 300 trilijonov rialov, kar je več kot 1,9 milijarde evrov.

Prometni minister Mohamed Eslami je poslancem povedal, da je poškodovanih več kot 14 tisoč kilometrov cest in uničenih 725 mostov. Direktorica iranske meteorološke agencije Sahar Tadžbahš pa je opozorila, da so poplave posledica globalnega segrevanja in podnebnih sprememb, dodaja AFP.

Močno deževje se bo v sicer običajno sušni državi nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, zato so oblasti izdale novo opozorilo pred poplavami.