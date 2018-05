Pompeo upa, da bo Severna Koreja postala "tesen partner"

Novi ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v petek izrazil upanje, da bo Severna Koreja v prihodnosti postala "tesen partner" ZDA. V Pjongjangu je pred dvema dnevoma sicer določal še zadnje podrobnosti napovedanega zgodovinskega srečanja med voditeljema ZDA in Severne Koreje Donaldom Trumpom in Kim Džong Unom, ki bo 12. junija v Singapurju.

Na skupni novinarski konferenci z južnokorejsko kolegico Kang Kjung Vha v Washingtonu je Pompeo dejal, da sta imela s Kimom "dobre pogovore glede zgodovine obeh narodov in izzivov, ki so med nami".

"Govorila sva o dejstvu, da so ZDA imele v zgodovini nasprotnike, ki so zdaj naši tesni partnerji, in naše upanje je, da bi enako dosegli tudi s Severno Korejo," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Pompeo.

Bo Severna Koreja sprejela ukrepe za denuklearizacijo?

Če bi Severna Koreja sprejela "pogumne ukrepe za hitro denuklearizacijo", potem so ZDA pripravljene pomagati Severni Koreji, da bi dosegla podobno blaginjo kot Južna Koreja, je še dejal Pompeo.

Kang Kjung Vha je pri tem izrazila pričakovanje po "vodotesni koordinaciji" med Seulom in Washingtonom, da bi dosegli skupne cilje. Izpustitev treh ameriških državljanov iz Severne Koreje ta teden je že bil obetajoč signal, je menila.

Ameriška vojska do nadaljnjega ostaja v Južni Koreji

Poudarila je, da bodo ameriški vojaki do nadaljnjega ostali v Južni Koreji, kar sicer jezi Severno Korejo. "To je v prvi vrsti zadeva zavezništva med Južno Korejo in ZDA," je poudarila južnokorejska zunanja ministrica. Dodala je, da bodo tudi sankcije ostale veljavne, "dokler ne bomo videli jasnih dejanj Severne Koreje glede jedrske razorožitve".