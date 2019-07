Pompeo pomiril Ganija glede Trumpovih izjav o Afganistanu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v telefonskem pogovoru predsedniku Afganistana Ašrafu Ganiju zagotovil, da strategija ZDA do jugovzhodne Azije ostaja takšna, kot je bila, vključno s predvidenim umikom ameriške vojske iz Afganistana v skladu s pogoji na terenu. Pompeo in Gani sta se strinjala o pospešitvi pogajanj za konec konflikta.

Pompeo je afganistanskega predsednika obvestil, da so ZDA v Kabul poslale načelnika štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA generala Josepha Dunforda in posebnega predstavnika za Afganistan Zalmayja Khalizada, da se dogovorijo o podrobnostih glede naslednjih korakov.

Predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek med obiskom pakistanskega premierja Imrana Kana v Beli hiši dvignil nekaj prahu z izjavo, da bi lahko vojno v Afganistanu končal v tednu dni, vendar noče pobiti deset milijonov ljudi in izbrisati Afganistana z obličja zemlje.

ZDA bi se rada umaknila iz Afganistana

V Afganistanu so še naprej dejavni talibani, ki so jih ZDA s pomočjo uporniških sil v državi po terorističnih napadih na ZDA leta 2001 strmoglavili z oblasti, ker so ščitili teroriste Al Kaide.

Islamski skrajneži se še vedno upirajo afganistanski vladi, mednarodni koaliciji in obvladujejo precejšen del ozemlja države. ZDA bi se rade umaknile in se od lanskega poletja pogajajo s talibani, pri čemer afganistanska vlada formalno ne sodeluje.