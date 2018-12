Poljski varuh otrokovih pravic označil umetno oploditev za zlobno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi poljski varuh otrokovih pravic Mikolaj Pawlak, ki je danes prevzel položaj, je v četrtek v parlamentu označil postopek oploditve in vitro za zlobno. Strokovnjak za kanonsko pravo, ki ima podporo konservativne vladne stranke Zakon in pravičnost (PiS), je položaj prevzel, medtem ko ZN opozarja na nazadovanje pravic žensk na Poljskem.

Po oceni Pawlaka je zunajtelesna oploditev "zlobna metoda z zakonsko-moralnega stališča". Pri metodi in vitro se zunaj telesa oplodi jajčece in vstavi nazaj v telo. Rimskokatoliška cerkev razume zarodek kot človeško bitje in nasprotuje metodi, ki vstavi le del oplojenih jajčec.

Stroga poljska zakonodaja

Pawlak je sicer v četrtek v nastopu pred senatom kritiziral tudi že tako stroge poljske zakone o umetni prekinitvi nosečnosti, češ da bi moralo ustavno sodišče preveriti zakonodajo zaradi neskladnosti. Od nastopa mandata leta 2015 je vladajoča PiS ukinila javno financiranje in vitro oploditev, jutranja tabletka pa je dostopna le še na zdravniški recept. Med drugim so tudi skušali še zaostriti zakon o umetni prekinitvi nosečnosti, ki že sedaj dovoljuje splav le v primeru incesta, posilstva, deformacije zarodka ali če je ogroženo življenje matere. Eno od pobud so umaknili potem, ko je več deset tisoč žensk v začetku leta protestiralo po državi.

Združeni narodi so v četrtek zaradi omenjenih dejstev izrazili zaskrbljenost nad nedavnim nazadovanjem pravic žensk na Poljskem, še posebej na področju reproduktivnih pravic.