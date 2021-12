Poljski parlament sprejel sporno medijsko zakonodajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljski parlament je danes sprejel sporno medijsko zakonodajo, za katero kritiki menijo, da je poskus desne, populistične poljske vlade, da bi utišala neodvisni in zasebni televizijski novičarski program TVN24, ki je v večinski lasti ameriške skupine Discovery, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poljska vlada na drugi strani meni, da bo zakon, ki ga je spodnji dom poljskega parlamenta sprejel z večino glasov in tako preglasoval zavrnitev zakona v senatu, zavaroval poljsko medijsko krajino pred morebitnimi sovražnimi dejanji iz tujine, na primer iz Rusije.

Poljska medijska zakonodaja podjetjem zunaj EU prepoveduje nadzorni delež v medijskih podjetjih

Poljska medijska zakonodaja podjetjem zunaj Evropskega gospodarskega območja namreč prepoveduje, da bi imela kontrolni delež v poljskih medijskih podjetjih. Za ameriško skupino Discovery to pomeni, da bo morala prodati svoj večinski delež v TVN, ki je največja zasebna televizijska mreža na Poljskem. TVN24 je novičarski program omenjene televizije.

Senat, v katerem ima večino poljska opozicija, je septembra letos glasoval proti omenjeni medijski zakonodaji. Spodnji dom je sprva zanjo glasoval mesec dni prej. ZDA so že takrat posvarile pred morebitnimi posledicami zakonodaje za svobodo medijev na Poljskem ter poslovnega ozračja za tuje vlagatelje.

ZDA razočarane nad današnjim sprejemom medijske zakonodaje

Washington je poljskemu predsedniku Andrzeju Dudi tudi predlagal, naj vloži veto na zakonodajo. Da bi ta začela veljati, jo mora namreč podpisati prav predsednik poljske države.

Danes se je na Twitterju odzval odpravnik poslov veleposlaništva ZDA v Varšavi Bix Aliu in zapisal, da so ZDA "izjemno razočarane nad današnjim sprejemom medijske zakonodaje". "Pričakujemo, da bo predsednik Duda deloval v skladu s prejšnjimi izjavami ter bo uporabil svojo predsedniško vlogo za zaščito svobode govora in poslovanja," je še objavil.