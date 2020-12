Poljska, Madžarska in Nemčija naj bi dosegle kompromis

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Dosegli smo dogovor med Varšavo, Berlinom in Budimpešto," je danes povedal Gowin. "Razlogi za Poljsko in Madžarsko, da bi imeli drugačno stališče od drugih držav članic, so praktično izginili," je pojasnil po poročanju STA.

Optimističen, da bo poljski premier na vrhu EU izpogajal dober dogovor

Prepričan je, da bo tudi drugih 24 prestolnic potrdilo dogovor. Podrobnosti vsebine dogovora sicer podpredsednik poljske vlade ni razkril. Je pa optimističen, da bo premierju Maetuszu Morawieckemu na vrhu EU uspelo izpogajati dober dogovor glede finančnega svežnja, piše STA.

Foto: Reuters

Poljska in Madžarska blokirata sveženj za spoprijem Evrope s pandemijo, ki vključuje prihodnji sedemletni proračun unije in sklad za okrevanje, ker nasprotujeta pogojevanju izplačila sredstev s spoštovanjem načela vladavine prava.

Že v torek zvečer je madžarski premier Viktor Orban, po srečanju z Morawieckim, ocenil, da je dogovor o finančnem svežnju EU možen na četrtkovem vrhu unije.

Vladavina prava naj bi ostala, dodali naj bi le pojasnilo

Iz Berlina zaenkrat ne poročajo o sklenjenem kompromisu. Glede na neuradne informacije naj bi del besedila o mehanizmu vladavine prava ostal, kot je, dodali bodo pojasnjevalno besedilo. Mehanizem vladavine prava oziroma sankcij bi lahko uveljavili šele po odločitvi sodišča EU. Okrepili bi tudi možnost varovalke, ki omogoča državam, ki jim grozi začasna zaustavitev financiranja, da zaprosijo za preložitev razprave na vrhu EU, še navaja STA.